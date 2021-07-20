باريس تعزّي بغداد: يجب تقديم مرتكبي التفجيرات إلى المحاكم

2021/07/20 | 17:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أدانت دولة فرنسا، الثلاثاء، الهجوم الذي تعرضت له مدينة الصدر في بغداد يوم أمس، مؤكدة دعما للعراق في مكافحة الإرهاب.

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وبحسب وكالات اعلام فرنسية، تابعها "ناس"، (20 تموز 2021)، فإن "فرنسا تدين بأشد العبارات الهجوم البغيض الذي شنه تنظيم داعش في سوق في بغداد في يوم أمس، والذي أسفر عن مقتل العشرات من بينهم أطفال، وتتقدم فرنسا بأخلص تعازيها إلى المقربين من الضحايا وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وأكدت فرنسا "تضامنها مع السلطات العراقية والشعب العراقي في مواجهة هذا العمل الإرهابي الجبان، ولا سيّما أنه وقع عشية عيد الأضحى المبارك، ويجب ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة المروعة ومحاكمتهم، وستواصل فرنسا وشركائها مساندة العراق في مكافحة الإرهاب".

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