تحطم طائرة فرنسية شمال مالي

2021/07/20 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال متحدث باسم الجيش الفرنسي لوكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء إن طائرة فرنسية من طراز “ميراج 200” تحطمت في شمال مالي.

وقال الكولونيل باسكال آني إن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة نجيا ولم يصابا بأذى، مبينا أن الطائرة سقطت بسبب مشكلة فنية.

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