مصدر محلي يطالب بأنقاذ ثروات ديالى من الضياع بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة

2021/07/20 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أدت الصراعات السياسية الى حرمان محافظة ديالى من / 20 / الف فرصة عمل في مجال الاستثمارات النفطية .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان المنافع السياسية منعت استثمار الغاز الطبيعي في حقول المنصورية شمال شرق بعقوبة الذي يحترق بكميات كبيرة تكفي لإنشاء عدة محطات كهربائية وتمويل احتياجات العراق بالغاز الطبيعي .وأضاف ان "تعطيل الاستثمار النفطي حرم ديالى من / 20 / الف فرصة عمل متنوعة وفي جميع الاختصاصات والمجالات التي تسهم بامتصاص جانب كبير من البطالة وتأمين فرص عمل بعيدة عن المشاكل والأزمات المالية التي تعصف بالبلاد .داعيا الى أنقاذ ثروات ديالى من الضياع والتبدد بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة والتدخلات الحزبية والإقليمية ./انتهى

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