نادي الأمانة يقرر عدم تجديد عقد مدربه والمفاوضات تتجه لمدرب محلي

2021/07/20 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أعلنت الهيئة الإدارية لنادي امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عدم تجديد عقد المدرب عصام حمد بعد انتهاءه، مبينا انه يتجه للتعاقد مع مدرب محلي وهناك مفاوضات مع المدرب جمال علي.وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي فلاح المسعودي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المدرب عصام حمد كبير وقدم الكثير خلال الموسم السابق وأشاد له النادي بذلك"، مبينا ان "إدارة النادي قررت عدم التجديد وارتأت التوجه للتعاقد نحو المدرب المحلي".وأضاف ان "المفاوضات تسير بشكل جيد وتم مفاتحة اكثر من مدرب حول الامر"، مشيرا الى ان "المفاوضات مع المدرب جمال علي على وشك الانتهاء ".وأفاد انه "قررت الإدارة الإبقاء على الكادر التدريبي المساعد وأبلغت المدرب جمال علي بذلك ولم يقدم أي اعتراض خاصة ان اغلبهم معرفين لديه".

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