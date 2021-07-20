2021/07/20 | 17:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دانت حركة عصائب اهل الحق، الثلاثاء، التفجير الذي وقع في مدينة الصدر أمس الاثنين، فيما طالبت الحكومة باتخاذ “اجراءات عاجلة وفورية” لوقف هذه الجرائم من ضمنها اعطاء دور اكبر للحشد الشعبي.وقالت الحركة في بيان، أنه “إذ نتقدم بأسمى آيات التعازي والمواساة لأسر الشهداء الأبرار وبالدعاء للجرحى بالشفاء العاجل، فإننا ندعو الحكومة العراقية المسؤولة عن حماية أرواح المواطنين باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية تسهم في وقف هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها زمر التكفير الداعشية والتي تتخذ من مناطق معروفة في محيط العاصمة بغداد ملاذا ومنطلقا لها نحو مدننا وإسواقنا وشوارعنا ولاتجد رادعا حقيقيا لها”.وطالبت الحركة بـحسب البيان، “إعطاء دور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تفجير مدينة الصدر..



العصائب تطالب باجراءات عاجلة وفورية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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