المجلس الاوروبي يؤكد دعمه للعراق بعدد من القضايا

2021/07/20 | 17:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وكذلك ملف اللاجئين والنازحين العراقيين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان “الكاظمي، اجرى مكالمة متلفزة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، جرى خلالها بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، والتباحث بشأن ملف اللاجئين والنازحين العراقيين، ومعالجة ما يواجهونه من مشكلات وسبل عودتهم إلى منازلهم بعد تأمين الظروف الملائمة لذلك”.وأعرب الكاظمي بحسب البيان، عن “تمسك العراق بنهج أفضل العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية، وتطوير مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الأوروبية الكبرى، والاستفادة من التجربة […]

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