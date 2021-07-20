الإيديولوجيا السوقية - فؤاد النمري

2021/07/20 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري عامة المحللين السياسيين سواء كانوا من أدعياء الشيوعية المفلسين بعد انهيار الإتحاد السوفياتي أم من اليساريين الذين انتشروا كالفطر بعد انهيار الاتحاد السوفياتي أم حتى الليبراليون الذين غدوا يستمرئون ليبراليتهم بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، عامتهم بل جميعهم يتسوقون إيديولوجياتهم من سوق انهيار الإتحاد السوفياتي .كنا تحدينا مراراِ وتكراراً أن يعلن أحد هؤلاء المحللين المزعومين الذين يتسوقون إيدي ......





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