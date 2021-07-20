2021/07/20 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي توفى ليل الاثنين 19 جويلية 2021 المفكر المغربي محمد سبيلا عن 79 عاما جراء وباء كورونا ، هو الذي درس في الجامعتين المغربية والفرنسية متحصلا على الدكتورا في الفلسفة .درس بعدها ذلك الاختصاص بكليتي الآداب في الرباط وفاس وتراءس الجمعية الفلسفية المغربية بين سنتي 1994م و2006 .



وكان مديرا لمجلتها : مدارات ، كما كان عضوا في اتحاد الكتاب المغاربة .هاتفته قبل سنوات قليلة لدعوته الى ندوة فلسفية تو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد سبيلا : أفكاره ستظل حية طالما هناك عربي يقرأ. - فريد العليبي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد سبيلا : أفكاره ستظل حية طالما هناك عربي يقرأ. - فريد العليبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).