2021/07/20 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد والتصدير بمنفذ طريبيل.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن ” مفارزها في منفذ طريبيل الحدودي ضبطت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد بمنفذ طريبيل المركز الخبري الوطني.

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