رحلة قادمة من الفضاء.. مركبة جيف بيزوس تهبط في تكساس بعد أن حلقت فوق الأرض

2021/07/20 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطت مركبة الفضاء الخاصة برجل الأعمال الأمريكي، جيف بيزوس، الثلاثاء، على الأرض مجددا في ولاية تكساس بعد رحلة سياحية في الفضاء

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