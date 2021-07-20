2021/07/20 | 17:49 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 20 يوليو 2021 | 05:39 مساءً

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تركيا تُدين هجوم "ليلة العيد" الإرهابي في بغداد

دانت الخارجية التركية، الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف سوقاً شعبياً في العاصمة بغداد مساء الإثنين، وقدمت التعازي لحكومة العراق وشعبه في ضحايا الهجوم.



وقالت الخارجية في بيان، إنها "تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء انفجار وقع في سوق شعبي بمدينة الصدر في بغداد بيوم عرفة".



وأدانت الوزارة بشدة "الهجوم الإرهابي الغادر"، معتبرةً أن "الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار في العراق".



وترحمت وزارة الخارجية على أرواح الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين جراء الهجوم.



وأردف البيان، "نقدم تعازينا للحكومة العراقية ولشعب العراق الصديق والشقيق، ونجدد التأكيد على استعدادنا لتقديم كل أنواع الدعم للعراق في حربه ضد الإرهاب".

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