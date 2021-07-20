وزير الخارجية يصل إلى واشنطن على رأس الوفد المفاوض لعقد جولة الحوار الاستراتيجي

2021/07/20 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأميركيّة واشنطن على رأس الوفد المُفاوِض لعقد جولة الحوار الستراتيجيّ الرابعة المُزمع إجراؤها يوم الاثنين بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن ” وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الأميركيّة …

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