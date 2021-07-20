2021/07/20 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على احد المطلوبين بتهمة “الدكة العشائرية” في العاصمة بغداد.وذكرت القيادة في بيان “النور نيوز” نسخة منه، أن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري للفوج الثاني للواء، ألقت القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 4/2 إرهاب دكة عشائرية، من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على احد المطلوبين بتهمة “الدكة العشائرية” في بغداد first appeared on النور نيوز.

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