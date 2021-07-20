أمريكا ترفع تحذير السفر إلى بريطانيا إلى أعلى مستوى مع تزايد الاصابات بكورونا

2021/07/20 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

حذرّت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى بريطانيا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

ورفعت الوزارة، امس الاثنين، مستوى التحذير من السفر الى بريطانيا إلى المستوى الرابع الذي يعني توصية بعدم السفر بسبب "كوفيد-19

واشارت الوزارة في تحذير السفر ، الى أن هناك "قيودًا مفروضة تؤثر على دخول المواطنين الأمريكيين إلى المملكة المتحدة.

ويأتي هذا القرار، الذي يتوافق مع تحديث منفصل للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في نفس اليوم الذي رفع فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غالبية القيود المتبقية المتعلقة بالوباء في البلاد.

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