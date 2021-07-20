بعد قرارات إردوغان

2021/07/20 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل سبعة أشهر عيّن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مليح بولو، عميدا لـ"جامعة البوسفور"(بوغازيتشى) بقرار وقعه في منتصف الليل، ما أثار حينها غضبا واسعا واحتجاجات، أسفرت عن حالة احتقان وعمليات اعتقال ظلّت مستمرة حتى الأيام القليلة الماضية.

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