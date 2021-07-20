بايدن يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

2021/07/20 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى جميع المسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه يذكر العالم بما وصفه بـ “الأصول المشتركة” للأديان السماوية.وكتب […]

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