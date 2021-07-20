منها تسليم ملف امن بغداد للحشد.. العصائب تطالب بـ4 أمور بعد تفجير الصدر

2021/07/20 | 18:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت حركة عصائب اهل الحق، الثلاثاء، باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية لوقف "الجرائم الوحشية" التي ترتكبها داعش في المدن والاسواق، فيما طالبت بـ4 أمور منها اعطاء دور أكبر للحشد الشعبي في ملف الامن الداخلي.

جاء ذلك في بيان للعصائب حصل NRT على نسخة منه اليوم، (20 تموز 2021)، وفيما يلي نصه:-

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