السليمانية... الموت يغيب بطلا عراقيا بكمال الاجسام

2021/07/20 | 19:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت اليوم الثلاثاء، لاعب المنتخب العراقي وبطل كمال الاجسام ، صلاح حسين، اثر سكتة دماغية مفاجئة، في مدينة السليمانية.

صلاح حسين، كان احد اللاعبين البارزين في رياضة كمال الاجسام في العراق والمنطقة العربية، وكانت آخر مشاركة له في منافسات بطولة العراق للمتقدمين لبناء الاجسام والتي اقيمت في السليمانية.

PUKmedia هريز جمال

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