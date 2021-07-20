اقليم كوردستان يسجل 1374 اصابة و16 وفاة بكورونا

2021/07/20 | 19:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، عن تسجيل 1374 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "510"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (11305 فحصاً جديداً)

• (3996) اربيل

• (2620) السليمانية

• (3555) دهوك

• (50) حلبجة

• (1043) كرميان

• (41) رابرين

2.



الاصابات: (1347 اصابة جديدة)

• (348) اربيل

• (297) السليمانية

• (638) دهوك

• (21) حلبجة

• (42) كرميان

• (1) رابرين

3.



الشفاء: (787 حالة شفاء جديدة)

• (117) اربيل

• (229) السليمانية

• (401) دهوك

• (3) حلبجة

• (35) كرميان

• (2) رابرين

4.



الوفيات: (16 حالة وفاة)

• (8) اربيل

• (2) السليمانية

• (3) دهوك

• (2) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن "122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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