2021/07/20 | 19:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، الثلاثاء، بذل الجهود للوصول الى المتورطين بحادثة التفجير الإرهابي في مدينة الصدر، فيما أكد تعزيز الأماكن المزدحمة خلال خطة العيد بقوات إضافية.

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وقال سليم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (20 تموز 2021)، إن "الاجهزة الاستخبارية تبذل جهوداً بتوجيه من القائد العام للوصول الى المضافة التي انطلق منها الانتحاري الذي فجر نفسه في احد الاسواق الشعبية بمدينة الصدر".

واشار سليم الى ان "عمليات بغداد عززت انتشار القطعات الأمنية بقوات اضافية لحماية ومسك المناطق المكتظة بالمواطنين خلال فترة عيد الأضحى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: نواصل جهود ملاحقة المتورطين بتفجير مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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