2021/07/20 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي شخصان مصرعهما واصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث سير على طريق ستراتيجي شمالي ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان حادث سير ناجم عن تصادم مركبتين على طريق بغداد - كركوك من جهة ناحية العظيم شمال بعقوبة ، ادى الى مصرع شخصين واصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة " .واضاف :" ان الحادث تسبب في احتراق احدى العجلتين "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع وجرح خمسة اشخاص في حادث سير في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع وجرح خمسة اشخاص في حادث سير في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).