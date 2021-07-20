الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني/ موسع

2021/07/20 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسوتاكيس، قدم فيه التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعرب فيه أيضاً عن تعازي اليونان حكومة وشعباً للعراق في ضحايا التفجير الإرهابي الذي شهدته يوم أمس مدينة الصدر في بغداد.وأعرب متسوتاكيس خلال الاتصال عن تضامن اليونان مع العراق في حربه على بقايا الإرهاب، وإسناد جهوده الإقليمية في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.وأكد الكاظمي حرص الحكومة العراقية على تعزيز روابط التعاون المشترك مع اليونان خاصة، ومع عموم دول الاتحاد الأوروبي، بما فيه مصلحة الشعوب الصديقة المتآخية المحبة للسلام.ووجّه ميتسوتاكيس دعوة للكاظمي لزيارة اليونان لأجل المزيد من التنسيق الاقتصادي والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.بدوره رحب رئيس مجلس الوزراء بنظيره اليوناني في دعوة مفتوحة لزيارة العراق، بما يعزز العمل المشترك لكل ما فيه مصلحة الشعبين العراقي واليوناني وكل شعوب المنطقة./انتهى7

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