2021/07/20 | 19:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، المحافظين والدفاع المدني وقيادات الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية، إن “رئيس مجلس الوزراء وجه بأخذ المحافظين والدفاع المدني وقيادات الشرطة، الإجراءات اللازمة بمضاعفة أعداد الحمايات ومنسوبي الدفاع المدني، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه 3 جهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات first appeared on النور نيوز.

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