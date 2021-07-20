2021/07/20 | 19:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد والتصدير بمنفذ طريبيل.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن ” مفارزها في منفذ طريبيل الحدودي ضبطت عجلة محملة بمادة (اراكيل الكترونية) مخفية بطريقة مُحكمة معدة للتهريب”.وأضافت أن “عملية الضبط تمت لأن تلك المواد ممنوعة من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد والتصدير بمنفذ طريبيل first appeared on النور نيوز.

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