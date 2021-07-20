السعودية تمدد إقامات وتأشيرات المقيمين الموجودين في الدول الممنوع السفر معها

2021/07/20 | 19:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قررت المملكة تمديد إقامات وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج البلاد في الدول التي تم تعليق السفر إليها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، الثلاثاء

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