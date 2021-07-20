بين المصنع والبرلمان والشارع / السياسة الطبقية الثورية لروزا لوكسمبورغ والطريق إلى الاشتراكية* - رشيد غويلب

2021/07/20 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب ببقلم: انغار سولتيترجمة: رشيد غويلبولد الدكتور انغار سولتي، في 14 نيسان 1979، وهو كاتب وعالم اجتماع ألماني.



عمل كمساعد باحث في جامعة يورك الكندية.



وتشمل اهتماماته البحثية الاقتصاد السياسي العالمي، وعلم الاجتماع السياسي، والنظرية السياسية، وعلم الجمال.



ومنذ حزيران 2016 يعمل استشاريا لسياسة السلام والأمن في معهد التحليل الاجتماعي في مؤسسة روزا لوكسمبورغ، التابعة لحزب اليسار الألماني.



له ......





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