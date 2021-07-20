الكاظمي يوكل مهمة حماية مخازن مفوضية الانتخابات لـ 3 جهات

2021/07/20 | 19:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضاعفة أعداد الحمايات.

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