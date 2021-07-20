عمليات البصرة توضح تفاصيل خطة العيد

2021/07/20 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واع – صبا ساميأعلنت قيادة عمليات البصرة ، اليوم الثلاثاء، وضع خطة أمنية بمناسبة عيد الاضحى المبارك بهدف تأمين المراسيم والشعائر الدينية وحماية المواطنين خلال فترة العيد ،فيما اوضحت تفاصيلها.واوضح المتحدث باسم قيادة عمليات البصرة العقيد ثائر عيسى نجم في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "قيادة عمليات البصرة اعدت خطة أمنية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لحماية المساجد والأماكن الحيوية التي يتجمع فيها المواطنون ، ومنها المتنزهات ، ومدينة الألعاب ، ومركز المحافظة".واضاف أن " جميع هذه الأماكن ستتم حمايتها من قبل القوات الأمنية الموجودة ضمن محافظة البصرة"، مشيرا الى ان "ذلك يعد من ضمن الواجبات الاعتيادية لقيادة عمليات البصرة بهدف حماية المواطنين".

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