2021/07/20 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، وضع خطة أمنية بمناسبة عيد الاضحى المبارك بهدف تأمين المراسيم والشعائر الدينية وحماية المواطنين خلال فترة العيد ،فيما اوضحت تفاصيلها.واوضح المتحدث باسم قيادة عمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة توضح تفاصيل الخطة الامنية المركز الخبري الوطني.

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