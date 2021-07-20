2021/07/20 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، باستحداث مدن جديدة لتوزيعها على المواطنين.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”.، أن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يُوجه باستحداث مدن جديدة لتوزيعها على المواطنين المركز الخبري الوطني.

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