حركة / عطاء / تدعو الحكومة والاجهزة الامنية الى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الاعمال الارهابية

2021/07/20 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعت حركة / عطاء / الحكومة والاجهزة الامنية الى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الاعمال الارهابية التي تستهدف المدنيين الابرياء .وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للحركة :" مرة اخرى تمتد الايادي الآثمة ، التي عجزت عن مواجهة العراقيين في ساحات الوغى لترتكب جريمة نكراء استهدفت ثلة من الابرياء من مدينة الصدر في سوق شعبي عشية عيد الاضحى المبارك ".واضاف البيان :" ان انتشار هذا السلوك العدواني يمثل خطراً كبيرا على واقع مستقبل وطننا وابنائه ، لذلك بات من الضروري مواجهته بكل السبل ، ولابد من تكاتف الجميع للوقوف بحزم امام هذا السلوك الذي لا يمت الى الانسانية بصلة ولا يقر به دين من الاديان السماوية جميعا ".ودعت / عطاء / ابناء قوى الامن كافة الى اخذ الحيطة والحذر العاليين وعدم السماح لقوى الشر بتنفيذ مآربها الدنيئة ، كما حثت ابناء الشعب على ابداء مقدار كبير من التعاون مع قوى الامن لايصال اية معلومة من شأنها ان تمنع حدوث اي عمل ارهابي عدواني .ودعت الحكومة الى ايلاء عناية كبيرة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعمال الارهابية "./ انتهى 8

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