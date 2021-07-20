وفاة بطل عراقي في كمال الاجسام

2021/07/20 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي البطل العراقي بكمال الاجسام، صلاح حسين، اليوم الثلاثاء، بسبب جلطة دماغية.

ويلعب حسين في نادي الشرطة لكمال الاجسام وهو من اللاعبين المعروفين على مستوى العراق.

وصلاح حسين بطلا من مدينة النجف الاشرف من عائلة رياضية، شقيقه كان بطل كمال اجسام، حيث بدء البطل صلاح لعبة كمال الاجسام في نادي النجف الاشرف سنة 2005 بعد 6 اشهر من التمرين شارك في بطولة المحافظة وحصل على المركز الثاني وبعدها مباشرة شارك في بطولة الفرات الاوسط وحصل على المركز الرابع .

تدرب على يد المدرب سيد كريم وضل مثابرا على هذه الرياضة لحبه لها فبدا مشواره في بطولات المحافظة والفرات الاوسط وكان دائما يحصل على مركز الاول.

وشارك في بطولة منتخبات العراق وحصل على المركز الاول على وزن 85 كغم سنة 2012 .

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