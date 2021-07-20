الاولمبي يحدد موعد الإعلان الرسمي لقائمة منتخبه

2021/07/20 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد المدير التنفيذي للمنتخب الأولمبي لكرة القدم جليل صالح، اليوم الثلاثاء، ان المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب سيصل الى العراق خلال الأيام المقبلة، فيما حدد مطلع الأسبوع المقبل الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الأولمبي الأولية.وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، ان "المدرب التشيكي، ميروسلاف سوكوب، سيصل إلى العراق خلال الايام المقبلة مع الملاك التدريبي المساعد، للبدء بمهمته مع المنتخب الاولمبي في التجمع الداخلي الذي يضم قائمة أولية من لاعبي الدوري العراقي الممتاز".وأضاف قائلا "لا صحة للقائمة الأولية المتداولة في وسائل الإعلام"، مبينا ان " المدرب لديه قائمة أولية ونحنُ على إطلاع تام عليها، لكون المدرب لديه تواصل مستمر معنا ومع مهدي كريم، المشرف العام للمنتخب الأولمبي".وأفاد ان " مطلع الأسبوع المقبل الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الأولمبي الأولية"، مشيرا الى ان "الهيأة التطبيعية وافقت على مشاركة منتخبنا الاولمبي في بطولة غرب آسيا في السعودية والتي ستقام للفترة (3-12) من شهر تشرين الأول المقبل، والتي ستسبق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما المقرر اقامتها في اوزبكستان العام المقبل".يذكرُ أن قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23، قد أوقعت منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وافغانستان والمالديف، في المجموعة التي ستقام مبارياتها في البحرين للفترة من السابع والعشرين حتى الواحد والثلاثين من تشرين الاول/ أكتوبر المقبل.

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