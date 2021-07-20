بالصورة.. المنافذ تضبط مواداً مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ زرباطية

2021/07/20 | 20:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ حدودي مع إيران.وذكر بيان للهيئة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط […]

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المنافذ تضبط مواداً مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ زرباطية المركز الخبري الوطني.

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