عارضة أزياء بوليفية.. صديقة بوغبا تظهر مرتدية الحجاب واللاعب يوجه رسالة للجمهور

2021/07/20 | 20:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر اللاعب الفرنسي، بول بوغبا، صورة تجمعه بزوجته، عارضة الأزياء البوليفية، زولاي بوغبا أو ماريا زولاي، وهي ترتدي الحجاب، ووجه التهنئة لمتابعيه بمناسبة عيد الأضحى

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