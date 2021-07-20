2021/07/20 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد المدير الإداري لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم، جليل صالح، يوم الثلاثاء، بأن بداية الاسبوع المقبل سيتم الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الاولمبي الأولية للمعسكر الداخلي الذي من المؤمل أن يقام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الاولمبي للمعسكر الداخلي المركز الخبري الوطني.

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