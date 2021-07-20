الاتحاد الأوروبي يندد بمشروع إردوغان لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية

2021/07/20 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء عن "قلقه" لإعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مشروعا لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية التي سبق أن كانت نقطة جذب سياحية، معتبرا أنه "غير مقبول".

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