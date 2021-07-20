المنافذ تعلن ضبط مواد مخالفة لشروط الاستيراد في زرباطية

2021/07/20 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ حدودي مع إيران.

الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط عجلتين بداخلهما (شيشة اركيلة وملحقاتها) يمنع استيرادها ودخولها البلاد كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأشار الى أنه "تمت إحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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