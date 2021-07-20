إصابة مسؤول وموظفين في البيت الأبيض بفيروس كورونا رغم تلقيهم جرعتي اللقاح!

2021/07/20 | 20:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصيب أشخاص يعملون في البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد بينهم مسؤول كبير رغم انهم تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد للوباء.

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واوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن "المسؤول الكبير الذي لم تُعرف هويته تبينت إصابته الاثنين ولم يظهر سوى اعراض طفيفة، لافتة الى "إصابة موظفين آخرين ادنى درجة منه من دون أن تحدد عددهم".

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