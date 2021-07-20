تحليل: كيف يستقبل مستثمرو الأسهم بمصر والخليج فترة ما بعد إجازة عيد الأضحى؟

2021/07/20 | 20:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: تتاهب أسواق الأسهم بالشرق الأوسط في جلسات ما بعد إجازة عيد الأضحى للمزيد من جذب السيولة تزامنا مع زيادة متوقعة لشهية المستثمرين واقتناص مراكز بأسهم الشركات المدرجة التي ما زالت أسعارها متدنية وفي طريقها للصعود وسط إنتهاء الخلاف …

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