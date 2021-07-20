تسجيل 1347 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان

2021/07/20 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، 1347 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان ، إنها "أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 11305 فحوص جديدة أسفرت عن تسجيل 1347 مصابا جديداً بفيروس كورونا المستجد".وأضاف البيان، أن "مختبرات الوزارة سجلت شفاء 787 مصاباً بعد تلقي العلاج"، مؤكداً "وفاة 16 مصابا في جميع مناطق الاقليم"./انتهى8

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