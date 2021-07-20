الكاظمي يوجه باستحداث مدن جديدة ضمن مبادرة توزيع الاراضي السكنية للمواطنين

2021/07/20 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المحافظات كافة باستحداث مدن جديدة ، ضمن مبادرة توزيع الاراضي السكنية على المواطنين .وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي :" ان الكاظمي وجه المحافظات كافة، باتخاذ الاجراءات الفنية والادارية المطلوبة لاستحداث مدن جديدة خارج التصميم الاساس للمحافظات، لتوزيعها على المواطنين ضمن مبادرة توزيع الاراضي السكنية".واضافت الامانة العامة :" ان التوجيه تضمن الايعاز الى دوائر المحافظات ذات العلاقة كافة، بالاسراع في اكمال المتطلبات اللازمة من قبل وزارة الاعمار والاسكان والاشغال والبلديات العامة"./ انتهى

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