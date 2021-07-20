دراسة ترجح تجاوز الوفيات خلال الوباء حاجز 4 ملايين حالة في الهند

2021/07/20 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

خلصت دراسة جديدة، إلى أن جائحة كوفيد-19 في الهند أدت إلى زيادة عدد الوفيات بما يزيد على أربعة ملايين شخص.

وترصد حالات الوفاة الزائدة عدد الأشخاص الذين توفوا على نحو خالف التوقعات مقارنة بالسنوات الماضية، اذ على الرغم من صعوبة تحديد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19، إلا أنه بمثابة مقياس لمدى التأثير الشامل الذي سببته الجائحة.

وسجلت الهند رسميا حتى الآن ما يزيد على 414 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19، حيث استعان باحثون، من مركز التنمية العالمية ومقره الولايات المتحدة، بثلاثة مصادر مختلفة للبيانات بغية تقدير الوفيات الزائدة الناجمة عن جميع الأسباب في الهند خلال الجائحة حتى 21 يونيو/حزيران الماضي.

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