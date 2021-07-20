الحج الرقمي بين تسهيل المناسك وهاجس الخصوصية

2021/07/20 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

تبنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، في موسم هذا العام، توجهاً رقمياً لتذليل العقبات الصحية الناتجة عن كوفيد – 19، حيث يجرب الحجاج سوار رقمي، بطاقات ذكية، تطبيقات صحيّة، ورجال آليون، خلال موسم الحج الثاني في ظلّ وباء كورونا.

وفي العدد الأحدث من مجلة الحج الرسمية الصادرة عن الوزارة، يقول نائب وزير الحج عبد الفتاح مشاط إن "التقنية توجه استراتيجي لخدمة ضيوف الرحمن، حيث سيكون موسم الحج الحالي رقمياً بالكامل".

وخلال السنوات القليلة الماضية، رافقت الشاشات الذكية رحلة الحجاج، وأتيح لكل حاج تقديم سرد شخصي جداً لتجربته الروحانية عبر تطبيقات المراسلة وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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