الفتح: سجلنا ملاحظات كثيرة على أداء الكاظمي

2021/07/20 | 20:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، الثلاثاء، من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في العراق بسبب إخفاق حكومة الكاظمي .وقال الشعلان،إن “تحالف الفتح يسجل ملاحظات كثيرة على أداء الكاظمي في القضايا الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.وأضاف، أن “ثقة المواطن اهتزت بالحكومة مع استمرار تدهور الأوضاع في البلاد”، مشيرا إلى أن “هناك فوضى في الادارة […]

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