2021/07/20 | 20:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، تعزيز الأماكن المزدحمة في العاصمة بقوات إضافية ضمن خطة العيد الأمنية.

وقال سليم في تصريح، 20 تموز/يوليو، إنّ "الأجهزة الاستخبارية تبذل جهودًا بتوجيه من القائد العام للوصول إلى المضافة التي انطلق منها الانتحاري الذي فجر نفسه في أحد الأسواق الشعبية بمدينة الصدر".

وأضاف، أنّ "قيادة عمليات بغداد عززت انتشار القطعات الأمنية بقوات إضافية لحماية ومسك المناطق المكتظة بالمواطنين خلال فترة عيد الأضحى".

وتبنى تنظيم "داعش"، التفجير في مدينة الصدر، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 30 شخصًا وإصابة 50 آخرين كحصيلة نهائية للتفجير في سوق "الوحيلات".

وأكّدت الخلية في بيان، اليوم، أنّ التفجير نفذ بحزام ناسف يرتديه انتحاريّ، بعد "إكمال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة".

كما أشارت، إلى أنّ "الأجهزة الاستخبارية شرعت بجمع المعلومات الدقيقة لمتابعة العناصر المجرمة التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي، لتقديمهم للعدالة".

وسجلت مستشفى الصدر في بغداد ضحايا وجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، إثر التفجير الذي استهدف السوق المكتظة عشية عيد الأضحى.

اقرأ/ي أيضًا:

قيادي في العصائب: انفجار مدينة الصدر رسالة سياسية لخلق "فتنة شيعية"

انفجار مدينة الصدر..



تظاهرة غاضبة وتنديد دولي وداخلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير مدينة الصدر: حصيلة نهائية.. ونشر قوات إضافية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير مدينة الصدر: حصيلة نهائية.. ونشر قوات إضافية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).