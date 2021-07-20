2021/07/20 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أهمية زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، فيما اشارت الى أن الوفد العراقي سيحمل ملفات عدة من بيها جدولة انسحاب القوات الامريكية.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية: الوفد العراقي سيحمل ملفات عدة في زيارته لواشنطن المركز الخبري الوطني.

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