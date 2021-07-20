2021/07/20 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توفي بطل العراق لكمال الاجسام صلاح حسين، يوم الثلاثاء، إثر إصابته بجلطة قلبية في أحد مطاعم السليمانية بإقليم كردستان.وقال شيركو محمد رئيس اتحاد كمال الاجسام في السليمانية لشفق نيوز، “مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة بطل العراق لكمال الأجسام بجلطة قلبية المركز الخبري الوطني.

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