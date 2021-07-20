2021/07/20 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن إرادة الحياة الكريمة ستنتصر على الإرهاب والفساد والسلاح المنفلت والنوايا الغادرة.

جاء ذلك خلال تهنئته للعراقيين بعيد الأضحى المبارك، وأشار الكاظمي الى أن الشعب العراقي العظيم شعبُ حياةٍ وبناءٍ وإصلاحٍ مهما حاول الطامعون سرقة أفراحه، مختتما تغريدته بالقول الرحمة لشهداء العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء: سننتصر على الفساد والسلاح المنفلت والنوايا الغادرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء: سننتصر على الفساد والسلاح المنفلت والنوايا الغادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).