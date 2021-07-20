الخارجية: جولة الحوار الاستراتيجي ستعقد الاثنين المقبل تمهيدا للمباحثات التي سيقودها الكاظمي

2021/07/20 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية وصول الوفد العراقي “المفاوض” الى العاصمة الأميركية واشطن تمهيداً لعقد جولة الحوار الاستراتيجي الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، ان جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة ستعقد الاثنين المقبل وسيترأس الوفد العراقيّ في هذه الجولة الوزير فؤاد حسين، وأشار البيان إلى أن جولة المُفاوضات هذه تأتي تمهيداً للحوار الذي سيقوده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الجانب العراقي، وعن الجانب الأميركي الرئيس جو بايدن.

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